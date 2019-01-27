السيسي وملك البحرين يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأشاد الجانبان خلال الاتصال بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وعمق ومتانة هذه العلاقات وما تشهده من تقدم وتطور على مختلف الأصعدة.

وأشاد العاهل البحريني بالدور الريادي الذي تمارسه مصر للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط وجهودها الفاعلة في الاستقرار العربي ودعم قضاياه. من جانبه، عبر الرئيس المصري عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

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