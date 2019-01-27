السترات الصفراء تتظاهر ضد «ماكرون» للأسبوع الـ11

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يتظاهر اليوم، محتجو السترات الصفراء للسبت الحادي عشر على التوالي ضد الرئيس ماكرون الذي يحاول استعادة بعض من شعبيته من خلال دعوته لنقاش وطني بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية في البلاد، إذ تنطلق في باريس اليوم التظاهرات من أربعة تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل من جادة «الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون، ومن مقر بلدية إيفري سور سين فال دو مارن»، ودعا المحتجون، المنقسمون حول جدوى تقديم مرشحين للانتخابات الأوروبية، إلى المشاركة بعد ذلك في ليلة صفراء بساحة الجمهورية، حيث جرت تجمعات مواطنين تحت شعار «الليل وقوفا» في 2016.

وستجري تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية، كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة يوم الأحد في سلاسل بشرية بمناطق أخرى. أما حركة «فرنسا الغاضبة» فستنظم «مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في الأراضي البعيدة» بعد ظهر السبت، بين مقر وزارة أراضي ما

وستجري تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية، كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة يوم الأحد في سلاسل بشرية بمناطق أخرى. أما حركة «فرنسا الغاضبة» فستنظم «مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في الأراضي البعيدة» بعد ظهر السبت، بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك، وفقًا لروسيا اليوم. في المقابل، وغداة السبت الحادي عشر، سيتظاهر ناشطو «الأوشحة الحمراء»، يوم الأحد في إطار «مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات» من أجل إسماع صوت «الأغلبية الصامتة» والدفاع عن «الديمقراطية والمؤسسات». ومن جانب التيار المتطرف أطلقت دعوة إلى مسيرة للناشطين المناهضين للرأسمالية وللفاشية في إطار تجمعات ضد قانون العمل. وتخشى فرنسا حدوث انفلات في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة.

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