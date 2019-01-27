شكرا لقرائتكم بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يتقدم في رازح بصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر رسمية يمنية، الأحد، أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما جديدا بإسناد من مقاتلات التحالف ضد ميليشيات الحوثي في مديرية رازح شمال محافظة صعدة الحدودية.

وأكد مصدر في إعلام اللواء السابع حرس حدود أن وحدات خاصة تابعة للواء شنت هجومًا مباغتًا على مواقع الميليشيات وحررت تبة شبان وموقع سوار وعددًا من التباب المطلة على العريشة.

وفي ذات السياق، تمكن الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من 30 عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في القرى والطرقات.

وكان الجيش اليمني، أعلن أمس السبت، مقتل 15 عنصرا حوثيا شمالي صعدة وتحرير مناطق واسعة غربي المحافظة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، في تصريح صحافي، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية عن مركز مديرية باقم.

ووفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال "النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح"، بالإضافة إلى وادي "الصافية" وتباب وادي "خلب"، وكذا تباب "كوع مران".

كما تمكنت من تحرير قرى "المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة"، وصولا إلى خط "الرمادية" ومفرق "جمعة بني فاضل". وفقا لموقع الجيش.