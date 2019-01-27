منظمات تطالب ايطاليا باستقبال قاصرين أنقذوا في المتوسط

اسماء السيد - روما: طالبت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" ومنظمات أممية السبت ايطاليا باستقبال قاصرين أنقذتهم منظمة "سي ووتش" الالمانية غير الحكومية أخيرا في البحر المتوسط، فيما يستمر السجال بين دول مختلفة حول هذه القضية.

وقالت رافاييلا ميلانو مديرة الفرع الايطالي ل"سيف ذي تشيلدرن" إن "هؤلاء الفتيان سبق أن تعرضوا لما يكفي من العنف والتجاوزات خلال رحلتهم الى ايطاليا، وهم ضعفاء للغاية".

وطالبت برد فوري على النداء الذي وجهه قضاء كتانيا للسماح لهؤلاء القاصرين الموجودين على متن السفينة "سي ووتش 3" التي ترفع علم هولندا بالنزول في صقلية. وسمح للسفينة الجمعة بالاقتراب من صقلية للاحتماء من الاحوال الجوية السيئة.

بدورها، وجهت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرات نداء من أجل حل "عاجل" لمعاناة هؤلاء القاصرين، متحدثة عن وضع "دقيق".

لكن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني كرر رفضه استقبال المهاجرين، مؤكدا أن القاصرين ال13 غير المرافقين والموجودين على متن السفينة يكادون يبلغون 18 عاما ولم يعودوا أطفالا. وقال "لن أغير رأيي. إن موانىء ايطاليا مغلقة، وستظل مغلقة امام مهربي البشر والمتواطئين معهم".

ويشدد سالفيني على ضرورة أن تتولى ألمانيا وهولندا مسؤولية المهاجرين ال47 الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء والذين تم إنقاذهم قبالة ليبيا.

واضاف "إذا كانت الحكومة الهولندية غير قادرة على السيطرة على السفن التي ترفع علمها، فعليها أن تسحب منها هذا العلم".

ورد الوزير الهولندي المكلف الهجرة مارك هاربرز أن بلاده "غير ملزمة" ايجاد حل، موضحا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن السفينة "سي ووتش 3" تحركت "بمبادرة ذاتية".