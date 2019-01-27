"بومبيو" يطالب مجلس الأمن بدعم النظام الجديد في فنزويلا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الأزمة الإنسانية لم تعد سرا في فنزويلا نتيجة سياسة النظام الاشتراكي هناك، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف بومبيو، أنه "حان الوقت لدعم الشعب الفنزويلي والاعتراف بالحكومة الديمقراطية بقيادة جوايدو".

وأكد بومبيو، أنه "ليس مفاجئا دعم روسيا للنظام الفاسد في فنزويلا"، منوها بأن الدول التي تدعم نظام مادورو على حساب الشعب الفنزويلي ليست ديمقراطية".

وطالب بومبيو مجلس الأمن بدعم النظام الجديد في فنزويلا.