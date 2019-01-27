أوروبا تساند خصم مادورو.. ومهلة قصيرة لإجراء انتخابات

دبي - بواسطة محمد فارس حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني، السبت، من أن التكتل "سيتخذ مزيدا من الإجراءات" في حال عدم الدعوة إلى انتخابات "خلال الأيام المقبلة" في فنزويلا، وضمنها ما يتعلق "بالاعتراف بقيادة" هذا البلد.

وقالت موغيريني في بيان باسم الاتحاد: "في غياب إعلان حول تنظيم انتخابات جديدة في ظل الضمانات الضرورية خلال الأيام المقبلة، سيتخذ الاتحاد خطوات إضافية خصوصا فيما يتعلق بقضية الاعتراف بقيادة هذا البلد".

وتأتي تصريحات موغيريني بعد ساعات من إبداء فرنسا وإسبانيا استعدادهما للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقالت مدريد وباريس إنهما ستعترفان بخوان غوايدو إذا لم تجر الدعوة إلى انتخابات رئاسية بفنزويلا في غضون 8 أيام، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لاتخاذ خطوة الاعتراف بغوايدو، على غرار واشنطن وعواصم أخرى في أميركا الجنوبية. © Getty باريس ومدريد منحتا مادورو مهلة ثمانية أيام

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إعلان رسمي بثه التلفزيون: "إذا لم تتم الدعوة خلال 8 أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا".

وأعلن غوايدو، مؤخرا، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وبعد دقائق اعترف به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصف حكومة مادورو بغير الشرعية.

وإلى جانب الرئيس الأميركي، أعلن رؤساء كل من الأرجنتين وكولومبيا وكندا والإكوادور وباراغوي والبرازيل وتشيلي وبنما وكوستاريكا وغواتيمالا تأييدهم لغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد "ريثما تجري انتخابات ديمقراطية وشفافة"، على حد قولهم.

واستثمرت كل من روسيا والصين بشكل لافت في فنزويلا، وهاجم البلدان واشنطن بسبب ما اعتبرتاه انتهاكا لسيادة كراكاس، وقالتا إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون البلد "بشكل تدميري".