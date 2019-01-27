"السيسي أول المتبرعين".. وزيرة الاستثمار تكشف عن مشروعات "تحيا مصر"

مصراوي - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من تبرع للصندوق، وكان ذلك بمثابة الانطلاقة الحقيقية التي حمست المصريين بجميع فئات المجتمع للمشاركة في الصندوق.
جاء ذلك في كلمتها بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، بحضور الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، ووزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات عامة.
وأضافت "نصر"، أن المصريين كان لديهم إدراك حقيقي لحجم المشاكل وواجهوا التحدي وقرروا المشاركة في تنمية...
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