الدفاع المدني: اخماد حريق داخل سيارة في سليم سلام

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا فجر اليوم حريقاً شب داخل ​سيارة​ في سليم سلام-بيروت. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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