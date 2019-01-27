أيوب لخرّيجي كلية الصحة: اذكروا تضحيات مَنْ مَدَّكم بالقوّة والمعرفة

احتفلت ​كلية الصحة​ العامة في ​الجامعة اللبنانية​ بتخريج دفعة من طلابها للعام الجامعي 2017 – 2018 ، وذلك في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث.

وفي كلمة له، توجه رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد أيوب​ للخريجين قائلاً:" هذه الآماناتُ التي حَمَلْتُموها اليوم هي التي ستُحدِّدُ مستقبلَكم، وتُصَنِّفُكم في المجتمع، وهي الميزانُ الحقيقي الذي تُكالُ به قُدُراتُكُم، فاحرِصوا على تَرْجيحِ كفَّةِ التمَيُّز لتكونوا مَحَطَّ اهتمامٍ وتقدير. إنَّ فرحةَ التخرّج هي نَبْضُ غِبطةٍ ومَسَرَّةٍ عند أهلِكم الذين وقفوا إلى جانبِكم ورافقوكم في مسيرتِكم منتظرينَ هذه اللحظات لِتَقُرَّ أعْيُنُهم ويَطْمَئِنَّ بالُهم. كذلك هي فرحةٌ لأساتذتِكم الذين وجدوا اليوم أن أتعابَهم لم تذهبْ سُدَىً، بل حقَّقَتْ الغايةَ التي كانوا يَرْتَجُونَها".

وأضاف "إنكم تعلمون أنَّ اختصاصَكم يتميزُ عن باقي الاختصاصات بما فيه مِن مسؤوليةٍ ودقةٍ في العمل، فهذا اختصاصٌ مُتَّصِلٌ بالإنسانِ وصِحَّتِه، وهذا ما يَضَعُكم في مواقفَ تتطلّبُ المعرفةَ والحذرَ والإهتمام، وإنِّي على يقينٍ بأنّكم تَمْتلكونَ هذه الصِفات. وتَزَوّدوا دائماً بجديدِ ​العلوم​ التي لا تَنْضَبُ فيها معرفة ، وثابِروا على التَعمُّق والتوسُّع لكي تَكْبُرَ مدارِكُ عقولِكم". وقال: "أقولُ هذا لأننا في عصرِ التعَلُّم، عصر التحديات العلمية، عصرٌ لا مجالَ فيه للتلكؤ، ومَن لا يواكِبْه يَعِشْ على هامشِه، وما اعْتَدْنا العيشَ على الهوامش. كونوا الأوفياءَ لجامعتِكم فأنتم رُسُلُها، واذكروا تضحياتِ مَنْ مَدَّكم بالقوّة والمعرفة."