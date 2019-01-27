قوى الامن: ضبط 1061 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 26/1/2019

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ضبط 1061 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 26/1/2019. كما أعلنت توقيف 84 مطلوباً بتاريخ أمس بجرائم ​مخدرات​، سرقة، سلب ودخول خلسة.

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