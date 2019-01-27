الدفاع العراقية: مقتل بعض المتظاهرين ببغداد أدى لاقتحام معسكر تركي بكردستان

أوضحت وزارة ​الدفاع العراقية​ ما حدث في المعسكر التركي ​شمال العراق​، قائلة: "عدداً من المتظاهرين الكرد كانوا خرجوا في محافظة دهوك قرب معسكر للقوات التركية احتجاجاً على مقتل 4 مواطنين اليوم السابق نتيجة القصف الجوي التركي".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع العراقية إلى أن "التظاهرة اتخذت منحى آخر بعد ​إطلاق النار​ على المتظاهرين من قبل ​القوات التركية​ من داخل المعسكر، ما أدى إلى مصرع 2 وجرح 7 من المتظاهرين"، مبينة أن "ذلك دفع المحتجين لاقتحام معسكر القوات التركية وإحراق عدد من الآليات العسكرية".

وأشارت إلى أنه "بعد تدخل قوات الآسايش تمت السيطرة على الموقف، داعية المتظاهرين إلى الانسحاب وإنهاء التظاهرة لتأخذ الجهات الرسمية دورها في ​الاتصالات​ الرسمية بين ​أربيل​ و​بغداد​ والجهات التركية الرسمية".