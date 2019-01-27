الأوبزرفر: هل يتسبب الفقر والغلاء والاحتجاجات في ربيع عربي جديد؟

نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية موضوعا بعنوان "هل يتسبب الفقر والغلاء والاحتجاجات في ربيع عربي جديد؟"، أشارت فيه إلى ان "القلق يزداد في ​السودان​ وفي مصر وفي دول اخرى حيث تزداد قبضة الحكام المستبدين اشتدادا لكنهم ليسوا مستعدين بما يكفي لهذه المواجهة".

وأوضحت أن "المظاهرات ضد الرئيس السوداني ​عمر البشير​ "أصبحت أمرا يوميا معتادا بعدما قضى الرجل المتهم بارتكاب جرائم حرب 29 عاما في حكم البلاد"، لافتة إلى ان "السبب في هذه المظاهرات كان ارتفاع أسعار الخبز و​الوقود​ وما أن بدأت المظاهرات الشهر الماضي حتى انتشرت بسرعة في مختلف أرجاء البلاد وضمت مواطنين من مختلف المجالات كالمعلمين والمحامين والأطباء". واعتبرت ان "ما يحدث في السودان يشبه كثيرا ما يجري في دول عربية اخرى خلال الأسابيع الماضية مثل ​المغرب​ و​الأردن​ ولبنان و​ليبيا​ وهو ما يؤشر على غليان سياسي، مضيفا أنه ومرة اخرى فإن فشل الحكومات في الاستجابة المبكرة لمطالب الشعوب وتطلعاتها يؤدي إلى الوصول سريعا إلى مرحلة حرجة".

ورأت ان "محاولات الشعوب في الموجة الأولى للربيع العربي التخلص من الانظمة القمعية في كل من ​سوريا​ و​اليمن​ كانت غير ناضجة وأدت إلى حرب أهلية في النهاية أما ليبيا فلم تستعد البلاد توازنها بعد التخلص من القذافي حتى الآن".