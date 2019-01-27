قبيسي: لبنان يمر بأزمة حكومية على مستوى تشكيل الحكومة التي اصبحت لغزا محيرا

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في كلمة له خلال رعايته اطلاق مهرجان ​التسوق​ بياع الفرح 2 في ​النبطية​ إلى أن "​لبنان​ يمر بأزمة حكومية على مستوى تشكيل ​الحكومة​ التي اصبحت لغزاً محيراً ولم نعد نعرف متى ستولد هذه الحكومة ولم نعد نعرف من يشكل الحكومة فضاعت المواقيت وخضع ​الدستور​ لمزاجيات البعض للحصول على انتصارات وطنية داخلية على حساب اللبناني الاخر".

وأشار إلى "أننا نسأل الله ان يوفق الجميع لكي نخرج هذا البلد من واقع الجمود الى واقع الحركة ومن واقع الفراغ الى واقع وجود حكومة تتحمل المسؤولية امام المواطن في ظل واقع ​اقتصاد​ي متدهور على كافة المستويات وان تكون الحكومة مسؤولة عن اقتصاد الوطن وعن سلامة المواطن حكومة تتحمل كل مسؤلياتها من كهرباء وماء وطبابة وتربية فكل هذا هو حاجة ضرورية للمواطن اضافة ام تحقق سقف سياسي امام كل استحاق داهم او خطر داهم من الخارج ونتمنى ان يكون الاسبوع القادم اسبوع تفائل وتشكل هذه الحكومة نتمنى للجميع التوفيق وان يتحقق هذا التفاؤل بولادة الحكومة".