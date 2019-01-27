المتحدث باسم طالبان ينفي تحديد مهلة زمنية لانسحاب قوات أميركا من أفغانستان

نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، التقارير التي تفيد بأن إطارا زمنيا مدته 18 شهرا حدد لانسحاب كامل القوات الأميركية من أفغانستان. وأكد ان "هذه التقارير غير صحيحة ولم تطرح مهلة 18 شهرا للنقاش أساسا".
يذكر انه بدأت يوم الاثنين الماضي، في الدوحة، جولة جديدة من المحادثات الثنائية بين حركة طالبان والولايات المتحدة، تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وتنظر طالبان إلى المحادثات المباشرة مع واشنطن على أنها مسعى مشروع في سبيل انسحاب القوات الأجنبية، قبل التواصل مع الحكومة الأفغانية.
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