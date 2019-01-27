المتحدث باسم طالبان ينفي تحديد مهلة زمنية لانسحاب قوات أميركا من أفغانستان

نفى المتحدث باسم ​حركة طالبان​ ذبيح الله مجاهد، التقارير التي تفيد بأن إطارا زمنيا مدته 18 شهرا حدد لانسحاب كامل ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​. وأكد ان "هذه التقارير غير صحيحة ولم تطرح مهلة 18 شهرا للنقاش أساسا".

يذكر انه بدأت يوم الاثنين الماضي، في الدوحة، جولة جديدة من المحادثات الثنائية بين حركة طالبان و​الولايات المتحدة​، تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وتنظر طالبان إلى المحادثات المباشرة مع واشنطن على أنها مسعى مشروع في سبيل انسحاب القوات الأجنبية، قبل التواصل مع ​الحكومة الأفغانية​.