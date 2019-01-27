روسيا اليوم: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات بالفلبين إلى 27 قتيلا و77 جريحا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" عن "ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنيسة جنوبي ​الفلبين​ إلى 27 قتيلا و77 جريحا".

وكان قائد شرطة الفلبين قد أعلن صباح اليوم أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 48 آخرين في ​انفجار​ين خارج كاتدرائية للكنيسة الكاثوليكية في جزيرة بجنوب البلاد حيث ينشط متشددون.

وأضاف المسؤولون إن القنبلة الأولى انفجرت في كاتدرائية جولو أو بالقرب منها خلال قداس الأحد، وتلاها انفجار ثان خارج المجمع بينما كانت ​القوات​ الحكومية ترد على الهجوم.