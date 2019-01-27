مسؤول عسكري ايراني: العمليات الهجومية في جدول اعمال القوات المسلحة

اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حیدري أن "العمليات الهجومية مدرجة في جدول اعمال ​القوات​ المسلحة"، مشيراً إلى أن "هذه المناورات اختلفت بصورة ملحوظة عن المناورات السابقة"، لافتاً إلى "اننا اخذنا في هذه المناورات بنظر الاعتبار امرين مهمين؛ الاول التغييرات الهيكلية في القوة البرية للجيش والتي اجريت وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة حيث قمنا بتقييمها واختبارها في هذه المناورات".

واعتبر أن "النهج الهجومي الامر الثاني في هذه المناورات"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية العملانية العامة في القوات المسلحة والتي اُبلِغنا بها من الجهات العليا تتمثل بالتغيير من حالة التصدي للتهديدات والادارة الدفاعية للمناورات الى الحالة الهجومية".

واوضح ان "القوة البرية للجيش تجاوزت الوحدات التقلدية وتحولت الى قوات تدخل سريع والوية هجومية متحركة ووحدات آلية متحركة"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة ومن اجل الدفاع عن الوطن الاسلامي ليست بحاجة الى منهج غير متكافئ اذ بلغنا مرحلة يمكننا من خلالها الدفاع عن البلاد بمنهج هجومي جيد".