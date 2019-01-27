خارجية اميركا: ليس لدينا خطط لإغلاق السفارة بفنزويلا وأولوياتنا تبقى سلامة موظفينا

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الاميركية​ إلى أنه "ليس لدينا خطط لإغلاق السفارة في ​فنزويلا​، وأولوياتنا تبقى كما هي سلامة وأمن موظفينا ومواطني ​الولايات المتحدة​ في الخارج، وسنواصل تقييم الوضع على الأرض وتحديد الإجراءات الضرورية".

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