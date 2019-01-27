الرئيس السوداني عمر البشير يزور القاهرة اليوم ويجتمع مع الرئيس السيسي

يقوم رئيس السودان عمر البشير، بزيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
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