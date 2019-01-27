الرئيس السوداني عمر البشير يزور القاهرة اليوم ويجتمع مع الرئيس السيسي

يقوم رئيس ​السودان​ ​عمر البشير​، بزيارة عمل إلى العاصمة المصرية ​القاهرة​ تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.