لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "هناك ​أخبار​ مشجعة بشأن المفاوضات الجارية مع حركة "طالبان" وهي تحرز تقدما كبيراً"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ جادة بشأن التوصل إلى السلام في ​أفغانستان​ وسحب ​القوات الأميركية​".

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أميركا جادة بشأن التوصل إلى السلام في أفغانستان وسحب قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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