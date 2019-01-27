البحرية الأميركية: المدمرة الجديدة "الشبح" الثانية تدخل الخدمة

أعلنت الخدمة الصحفية لقيادة أسطول ​البحرية الأميركية​ في ​المحيط الهادئ​ أن المدمرة الجديدة "الشبح" الثانية من طراز USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) دخلت الخدمة. وأوضحت ان مراسم دخول المدمرة الخدمة جرت في ميناء تسجيل السفن سان ديغو بولاية ​كاليفورنيا​. وتم تعيين القبطان سكوت سميت قائدا للسفينة، وسيكون تحت خدمته طاقم يتالف من 148 ضابط وبحار. من جهته، لفت وزير البحرية الأميركي ريتشارد سبنسر ان "​السفينة​ ستوفر تواجدًا مستقلاً للقوات في المقدمة والاحتواء لعقود، وأنا على ثقة من أن الطاقم سيدير ​​السفينة بمستوى المهارات والشجاعة والقوة اللازمة للتغلب على أي مشكلة".

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