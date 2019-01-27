إصابة أكثر من 12 شخصا وتضرر طائرات بسبب اعصار في مطار أنطاليا الدولي

ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز" التركي ان اعصارا شديدا أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصا وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير في مطار أنطاليا الدولي. وأوضحت تقارير محلية أن طائرتين، الأولى من نوع "​إيرباص​" والثانية "بوينغ"، كانتا في مطار أنطاليا، تعرضتا لأضرار كبيرة بسبب العاصفة القوية، مضيفة أن "العاصفة خربت كذلك حافلتين وسيارة صغيرة و​طائرة​ مروحية تابعة للشرطة".

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