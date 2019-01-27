الجيش اليمني يشن هجوما ضد "أنصار الله" على حدود السعودية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن "وحدات خاصة من اللواء السابع حرس حدود، شنت هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين في مديرية رازح غرب صعدة، بدعم من طيران التحالف، تمكنت على إثره من تحرير تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة".

وأضافت أن "الفريق الهندسي التابع للواء تمكن من انتزاع أكثر من ثلاثين ​عبوة ناسفة​ زرعتها المليشيا في القرى والطرقات".

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده ​السعودية​ يقوم، منذ 26 آذار 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات ​الجيش اليمني​ الموالية لرئيس البلاد ​عبد ربه منصور هادي​ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "​أنصار الله​" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.