لفت مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير جيري ماثيو ماتيلا إلى أن "المجتمع الدولي لا يريد أن يري سوريا أو عراق جديدين في فنزويلا"، مشيراً إلى أن "مشروع البيان الأميركي الذي رفض مجلس الأمن تمريره اليوم يعني تغيير نظام الحكم في فنزويلا".
وأوضح أن "الفقرة الأولي بمشروع البيان تحدثت عن تغيير نظام الحكم في فنزويلا بينما لم توجد خلافات كثيرة بشأن الفقرات الثلاث الأخيرة التي تحدثت عن الوساطة والحوار وعملية سياسية في فنزويلا"، مشيراً إلى "اننا رأينا أغلبية الدول التي تحدثت في الجلسة وهي تطالب بالحوار والتوصل الي حل سلمي".
وأشار إلى أنه "من المهم أن نترك فرصة لفنزويلا لتحقيق ذلك؛ لأننا لا نريد أن نري سوريا جديدة وعراق جديد هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب جنوب إفريقيا بالامم المتحدة: لا نريد سوريا أو عراق جديدين بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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