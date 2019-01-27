​مادورو: فنزويلا خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- أ ش أ:

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن بلاده خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، واستشهد على ذلك بمغادرة وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو القاعة قبل انتهاء اجتماع المجلس لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا.

وأضاف مادورو - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم - في اجتماع مع شباب من أنصاره تم بثه على موقع "تويتر": "أنا أطلب التصفيق الحاد لوزير الخارجية، خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة… نصر عظيم بدعم من معظم دول مجلس الأمن الدولي .. غادر مايك بومبيو الاجتماع".

ولفت مادورو الانتباه إلى حقيقة أن بومبيو قد غادر قاعة اجتماعات مجلس الأمن قبل نهاية الاجتماع، قائلا: "لقد ترك مايك بومبيو الاجتماع".

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس السبت، جلسة لمناقشة الوضع في فنزويلا. وبعد حوالي 5 ساعات من النقاشات، لم يخرج المجلس بأي قرار أو استنتاج جديد.

ونصّب رئيس البرلمان بفنزويلا، خوان جوايدو، نفسه الأربعاء الماضي رئيسا لفنزويلا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو الذي وصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم "دمية في يد الولايات المتحدة".