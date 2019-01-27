أوركسترا صيني يغازل الإسكندرانية بـ"فيها حاجة حلوة" بحفل دار الأوبرا -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استضافت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، حفلاً فنيًا ساهرًا، بالتعاون مع سفارة الصين بمصر، أحيته أوركسترا "تشجيانغ السيمفوني" الصيني في إطار الاحتفال بالعام الصيني الجديد وأعياد الربيع الوطنية، مساء أمس، بحضور قنصل عام الصين بالاسكندرية "جاو لينج" وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وشهد الحفل عزف الأوركسترا الصيني موسيقى أغنية "فيها حاجة حلوة" للموسيقار عمر خيرت، حيث تفاعل معها جمهور الإسكندرية، إلى جانب عزف مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من "موتسارت، تشايكوفسكي، كورساكوف، بيزيه".

كما قدم العازفون عرضا لموسيقى فلكلورية رومانية بالإضافة إلى أعمال تقليدية ومحلية فى القالب الكلاسيكى منها

"افتتاحية مهرجان الربيع، تشجيانغ الجميلة، عبور النهر، رقصة شعب ياو ، ثلاثية رومانسية."

وينتمي أوركسترا "تشجيانغ السيمفوني" إلى مسرح تشجيانغ للأغنية والرقص ويمتد تاريخه إلى نحو 60 عاما، ويعتمد على الثقافية الثرية للمقاطعة التى يحمل اسمها كما يضم ريبرتواره عدد من اشهر المؤلفات عالمية والتقليدية والشعبية.

وقدم الأوركسترا الصيني الكثير من العروض الناجحة داخل الصين وفي عدة دول منها كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، النمسا، التشيك، ألمانيا، السويد، بلجيكا، إسبانيا، الجزائر، البرازيل وغيرها كما مثل بلاده فى العديد من المهرجانات والمحافل العالمية.