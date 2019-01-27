​ارتفاع ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة بالفلبين إلى 69 قتيلا ومصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- أ ش أ:

أعلن مسئولون في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة جنوب البلاد خلال قداس اليوم الأحد، إلى 19 قتيلا ونحو 50 مصابا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن القنبلة الأولى انفجرت قرب كاتدرائية مدينة (جولو) عاصمة إقليم (سولو) الجنوبي وتبعها انفجار قنبلة ثانية خارج المبنى بينما كانت القوات الحكومية تتعامل مع الانفجار الأول.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن عناصر من الشرطة والجيش سقطوا بين ضحايا هذا الانفجار إلى جانب المدنيين، وذلك دون الإشارة إلى عدد محدد.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.