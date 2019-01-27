انفجار مزدوج داخل كنيسة بالفلبين.. ومقتل وجرح العشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- القاهرة:

قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون في هجومين مزدوجين بالقنابل، على كنيسة جنوبي الفلبين، وفق ما ذكر مسؤول عسكري فلبيني، الأحد.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تصويت هذه المنطقة، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

ونقلت سكاي نيوز، عن الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث باسم قيادة الجيش في غربمينداناو، قوله إن التفجير الأول أدى إلى مقتل مدنيين من مرتادي الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو.

وأشار إلى أن تفجير الثاني أدى إلى مقتل 7 جنود في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة.