محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- القاهرة:
قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون في هجومين مزدوجين بالقنابل، على كنيسة جنوبي الفلبين، وفق ما ذكر مسؤول عسكري فلبيني، الأحد.
ويأتي الهجوم بعد أيام من تصويت هذه المنطقة، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
ونقلت سكاي نيوز، عن الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث باسم قيادة الجيش في غربمينداناو، قوله إن التفجير الأول أدى إلى مقتل مدنيين من مرتادي الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو.
وأشار إلى أن تفجير الثاني أدى إلى مقتل 7 جنود في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار مزدوج داخل كنيسة بالفلبين.. ومقتل وجرح العشرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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