كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهلال الأحمر الإماراتي" توزع 100 طن مساعدات غذائية في الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 100 طن من المواد الغذائية المتكاملة على أهالي مديرية بيت الفقيه، مستهدفة قرية المشايخ الشرقية والغربية وقرية العويدي وقرى الأحدب الشرقي والأحدب الغربي بمحافظة الحديدة اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة للهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية.

وأوضح محمد سالم الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن السلال الغذائية المقدمة للأسر اليمنية في قرى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة تأتي في إطار الجهود والأعمال والأنشطة الإنسانية التي تنفذها الهيئة في الساحل الغربي.

من جانبهم، أكد المواطنون المستفيدون أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توفر لهم بصورة مستمرة احتياجاتهم من المساعدات الغذائية منذ تحرير مناطقهم، مشيرين إلى أن الهيئة سيرت إليهم العديد من القوافل الغذائية المتكاملة، ما ساعدهم على تجاوز الكثير من المعاناة التي كانوا يتكبدونها جراء حرب وحصار مليشيات الحوثي.

وعبروا عن شكرهم للمساعدات الإغاثية وغيرها من المساعدات الإنسانية والمشاريع الخدمية والاجتماعية والتنموية، التي تقدمها لهم الهيئة ولجميع أبناء الساحل الغربي، خاصة أبناء الشعب اليمني عامة.