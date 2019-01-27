الاعلام السعودي: جماعة الحوثي اعتقلت وزير الثقافة اليمني السابق



أفادت قناة "العربية" الخليج 365/ بغدادأفادت قناة "العربية" السعودية ، بأن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اعتقلت وزير الثقافة اليمني السابق، خالد الرويشان. وبثت الفضائية الممولة سعوديا، خبرا عاجلا عن اعتقال الرويشان، دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما لم تصدر أي تعليقات على الخبر من مصادر رسمية في كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أو من جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق اليمن.







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