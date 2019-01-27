مقتل 17 وإصابة 43 في تفجيرين بكنيسة جنوبي الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول عسكري فلبيني: إن هجومين مزدوجين بالقنابل خلال قداس بإحدى الكنائس بجنوب الفلبين أسفرا عن سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا و43 مصابا.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إدجارد أريفالو، في تصريحات صحفية: إنه تم تأكد مقتل 5 جنود و12 مدنيا وجرح 43 آخرين.
وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب مينداناو: إن التفجير الأول جرى داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو في حين وقع التفجير الثاني في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة.
وأضاف أن العبوة الناسفة الثانية تم تفجيرها أثناء استجابة الجنود للهجوم الأول داخل الكنيسة، وكان من بين المصابين 15 من أفراد قوات الأمن.
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