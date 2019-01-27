انت الان تتابع النووي.. 3 دول تتصارع والصين تتصدر بـ41 مفاعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتنافس العديد من الدول على مستوى العالم في بناء المفاعلات النووية، سواء من خلال توجيه طاقتها محليا أو التحرك للتنافس من أجل الفوز بمشروعات عالمية

لم تعد الطاقة النووية مجرد إحدى الوسائل الثانوية لتوليد الطاقة، ولكن باتت الآن صناعة كاملة تشهد تنافسا ضخما من جانب البلدان التي تمتلك باعًا طويلًا في التعامل أمنيا وتصنيعيا مع المفاعلات النووية، وهو الأمر الذي أصبح صراعًا كاملًا في الوقت الحالي. الولايات المتحدة وروسيا، وهما الدولتان الأكثر اهتمامًا بالشق العسكري والتجارب النووية، لم تعد لهما السيطرة الكاملة على سوق الطاقة النووية، في ظل دخول مجموعة كبيرة من الدول التي تتقدم بعروض لتولي مهام إقامة البنية التحتية الرئيسية لتوليد الطاقة والاستخدام السلمي للذرة.

وخلال العام الماضي، أظهرت بيانات مؤسسة "ستاتيستا" للرصد الرقمي، ملامح صراع كبير بين القوى المختلفة المتخصصة في بناء المفاعلات. الصين تتصدر وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أظهرت الصين قدرات كبيرة على مستوى بناء المفاعلات سواء من ناحية الأمن والسلامة أو الكفاءة، وهو الأمر الذي جعلها من الخيارات الرئيسية

وخلال العام الماضي، أظهرت بيانات مؤسسة "ستاتيستا" للرصد الرقمي، ملامح صراع كبير بين القوى المختلفة المتخصصة في بناء المفاعلات. الصين تتصدر وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أظهرت الصين قدرات كبيرة على مستوى بناء المفاعلات سواء من ناحية الأمن والسلامة أو الكفاءة، وهو الأمر الذي جعلها من الخيارات الرئيسية للبلدان الراغبة في الدخول للنادي النووي. السعودية جاهزة لإنشاء أول مفاعل نووي الصين كانت دومًا في الترشيحات الرئيسية للراغبين في خوض تجربة الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية، وهو ما فسر وجودها كلاعب قوي بالملف النووي السعودي وتقدمها بعروض للفوز بمشروعات بناء المفاعلات في عدد من أوروبا وآسيا. وعلى المستوى المحلي، أعلنت الصين عزمها بناء 41 مفاعلا نوويا خلال 2018، وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي وضعها على صدارة السباق. روسيا روسيا دائما تسعى روسيا لتوظيف طاقتها وقدراتها التصنيعية لخدمة اقتصادها، وهو ما يدفع موسكو للعمل دائمًا وأبدًا في المشروعات الضخمة لبناء المفاعلات. واكتسبت موسكو شهرة عالمية في هذا المجال، كونها أحد أقدم مستخدمي الطاقة النووية في العالم، سواء على مستوى التصنيع العسكري أو الاستخدامات المدنية. معوقات أمريكية معوقات أمريكية على الرغم من حلول الولايات المتحدة في المركز الثاني بقائمة الدول التي أعلنت عن بناء المفاعلات النووية في العام الماضي، فإن قدرات واشنطن في هذا المجال تسمح لها بالمزيد. إسرائيل تستغل أزمة واشنطن وتركيا.. وتحذيرات من لجوء أنقرة للنووي صحيفة نيويورك تايمز، أكدت أن العديد من المشروعات التي دخلتها الولايات المتحدة للفوز بها بدول مختلفة في العالم، تخضع للعديد من المعايير البحثية للكونجرس، وهو الأمر الذي يحدد مدى فرص الفوز بتلك المشروعات. وبالنظر إلى أهمية الصناعة النووية، فإن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عقود بناء المفاعلات الجديدة في العديد من البلدان، غير أن ذلك يصطدم إما بمنافسة قوية من جانب الصين، أو بالمعايير الصارمة التي يضعها الكونجرس للموافقة على تقديم عطاءات لتلك المشروعات. الهند الهند برزت الهند كواحدة من أهم الراغبين في الدخول بقوة للمعترك النووي، وإن كان الأمر لم يتطور بعد إلى قدرة بنائية ضخمة في هذا المجال. وخلال العام الماضي، أعلنت الهند عن بناء 15 مفاعلا جديدا لتوفير احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو المصادر النووية. قمة «ترامب وكيم» في خطر بسبب مفاعل نووي جديد بريطانيا بريطانيا فقدت بريطانيا الكثير من قدراتها التنافسية على بناء المفاعلات، وذلك على الرغم من إعلانها بناء 11 مفاعلًا جديدًا في 2018، إلا أن ذلك لم ينجح في توفير قدرات ضخمة على المستوى العالم تؤهلها لمنافسة عمالقة التصنيع النووي مثل الولايات المتحدة والصين. وبشكل عام، تواجه الدول مشكلات مختلفة للدخول في هذا المعترك، إلا أنه من ناحية الجاهزية تبقى الولايات المتحدة والصين وروسيا، اللاعبين الأساسيين في بناء المفاعلات النووية.

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