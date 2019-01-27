انت الان تتابع اليابان تستأنف استيراد النفط من إيران بمليون برميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استأنفت اليابان شراء النفط الإيراني، حيث استوردت مصفاتا شوفيا شل وفوجي أويل مليون برميل من النفط الخام الإيراني، إذ ذكرت وكالة «فارس الإيرانية»، أنه تم شحن الكمية من النفط الإيراني من المرفأ النفطي في جزيرة خارك، جنوبي إيران، منذ يوم الأربعاء الماضي، باتجاه اليابان التي تعد المستورد الرابع للنفط الإيراني، موضحة أن هذه الشحنة النفطية تصل إلى اليابان في منتصف فبراير المقبل، وتعد مصفاة شوفيا شل وكذلك فوجي أويل المستوردتين الرئيسيتين للنفط الخام الإيراني في اليابان.
واستأنف شحن النفط الإيراني إلى اليابان بعد ضوء أخضر للمصارف اليابانية لاستئناف عمليات الاستيراد من إيران. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أعلن قبل أيام استئناف اليابان استيراد النفط من بلاده، قائلًا: «بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، اليابان أيضا بدأت عملية استيراد
واستأنف شحن النفط الإيراني إلى اليابان بعد ضوء أخضر للمصارف اليابانية لاستئناف عمليات الاستيراد من إيران.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أعلن قبل أيام استئناف اليابان استيراد النفط من بلاده، قائلًا: «بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، اليابان أيضا بدأت عملية استيراد النفط الإيراني».
كانت اليابان قد أوقفت عملية استيراد النفط الإيراني، في نوفمبر من العام الماضي، وكانت تسعى لتحصل على إعفاءات من الولايات المتحدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، فيما وصلت آخر شحنة من النفط الإيراني إلى اليابان في أكتوبر من العام الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، وشملت قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
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