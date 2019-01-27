الان تتابع مصرع 19 شخصًا وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مانيلا- الخليج 365:
لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 48 آخرون بانفجارين منفصلين وقعا اليوم في جنوب الفلبين.وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.
ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.
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