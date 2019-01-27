«الاقتدار الكبرى».. رسالة خادعة لجيش طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

فيما تعرض فيلق القدس الإيراني في سوريا إلى هجوم كبير في الأيام الماضية، بدأ الجيش الإيراني أمس الأول إجراء مناورات أطلق عليها «الاقتدار الكبرى» في مدينة أصفهان التي تبعد 340 كلم جنوبي العاصمة طهران، ليبعث رسالة يعدها المراقبون خادعة على قوته وقدرته على الرد، رغم الإمكانات القليلة والأسلحة التقليدية التي يستخدمها.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أعلن بدء مناورات الاقتدار الكبرى بشعار «يازهراء» سلام الله عليها، بمشاركة 12 ألفا من القوات المتخصصة.

وادعى حيدري أن «رسالة هذه المناورات للأصدقاء هي أن يفتخروا بقدرات الجيش الإيراني واعتبارها جزءا من قدرات الجيش الثوري، مضيفا: «الأعداء سيتلقون رسالة هذه المناورات الفريدة وسيدركون بأن الجيش اليوم مستعد للقضاء على أي معتد ينوي الاعتداء على البلاد».