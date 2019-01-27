مقتل شرطيين في هجوم مسلح جنوب إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - خوزستان

لقي عنصران من قوى الأمن الداخلي الإيراني حتفهما في هجوم مسلح بميناء «الإمام الخميني» في محافظة خوزستان جنوب البلاد، حسبما أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس.

وقال مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في خوزستان، العقيد علي قاسم بور، في تصريح أدلى به للوكالة «إنه عند الثانية عشرة و35 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، تعرضت دورية للأمن الداخلي في ميناء الإمام لإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف من قبل مجهولين».

وأضاف أن جنديا قتل في موقع الحادث وأصيب ملازم أول بجراح، نقل إثرها إلى المستشفى في ميناء «ماهشهر»، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وأشار العقيد قاسم بور إلى أنه وفقا لشهود عيان جرى إطلاق نار من سيارة «بيجو» رمادية اللون على سيارة دورية الأمن الداخلي، مؤكدا أن التحريات جارية للكشف عن الفاعلين وتسليمهم للعدالة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إيران حوادث إرهابية من هذا النوع، والتي تصدر الإرهاب إلى أغلب دول المنطقة.