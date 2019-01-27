استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق الحقوق الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

لايزال قطاع غزة المحاصر ، ترتوي أرضه بدماء الشهداء ، واستدامة نضال الغزيين حتى تحقيق مطالبهم وسط صمت عربي ودولي مطبق.

وتوافد الاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة ، يوم الجمعة ، للمشاركة في الجمعة ال 44 لمسيرات العودة الكبرى ، وسط تعزيزات جنود الاحتلال على طول السياج الفاصل ، مطالبين بكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي .

عضو المكتب السياسي لحركة حماس ” خليل الحية ” أكد أن غزة لاتسعى للتصعيد ، لكن الاحتلال اذا مافكر بأن المسيرات

ستقف عند حد معين فإن كل السبل مفتوحة ، فعلى الاحتلال أن يلتزم بكل التفاهمات السابقة والمتوافق عليها .

التضحيات الكبيرة لمسيرات العودة تستمر ولن تتوقف حتى تحقيق حقوق الفلسطينين ، حيث استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان وعشرون أخرون ، بينهم مسعفون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والاختناقات بالقنابل الغازية السامة ، خلال تظاهرات المسيرة التي حملت عنوان ” جريمة الحصار مؤامرة لن تمر ” .

وأضاف القيادي في حماس بأن فعاليات مسيرة العودة ، ليست جزءا من معركة الصهاينة الانتخابية وسيرى الجميع عظمة الشعب الفلسطيني وعظمة المقاومة بأن المقاومة الفلسطينية حريصة على ايصال الشعب الى بر الامان وانهاء الحصار عنه وتحقيق حلمه بالعودة والتحرير ،مضيفا ان المقاومة حريصة ايضا على ان لا يجرح اي طفل فلسطيني ومؤكدا على ان مسيرات العودة هي عمل شعبي ولا خيار سواه لاجبار العدو على الرحيل واستعادة الحق .

ومنذ قرابة الشهر لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ، حيث شن طيران العدو عدة غارات على عدة مواقع عسكرية تابعة لحركات المقاومة شمال قطاع غزة ، أحدث خلالها دماراً كبيراً في المكان .

بتصميم الواثقين بالنصر ويواصل الفلسطينين استمرارهم بمسيرات العودة ، حتى تحقيق مطالبهم ، مؤكدين أن الحصار لن يفلح في تركيع الشعب أو إجباره على نسيان حقوقه الوطنية والتاريخية .