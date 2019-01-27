بوابة الوفد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء ألف وحدة

غسيل كلوى، بتكلفة من صندوق تحيا مصر لأطفال الفشل الكلوى، وذلك فى احتفالية صندوق تحيا مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعلن إنشاء ألف وحدة غسيل كلوى للأطفال من صندوق "تحيا مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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