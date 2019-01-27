اليماني: غوتيريس تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ وأن الحوثيين سيغادرون المدينة

أكد وزير الخارجية ​اليمن​ي ​خالد اليماني​ أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ تعهد بأن اتفاق ​الحديدة​ سينفذ وأن الحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى لتحقيق السلام في اليمن".

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