ممثل بيرو لدى الأمم المتحدة: ندعو إلى اجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا

أعرب ممثل بيرو لدى ​الأمم المتحدة​، جوستافو ميزا كوادرا، معارضة بلاده لمسألة الحوار الوطني في ​فنزويلا​، معتبرا أنه "كان هناك محاولات عديدة للحوار في فنزويلا وجميعها باءت بالفشل، لأن الحكومة لم تكن منفتحة للحوار".

وأضاف:"طرحت جمهورية الدومينيكان هذا الاقتراح من قبل، لكن الحكومة الفنزويلية استخدمت الحوار فقط لكسب الوقت، والوضع الداخلي في البلاد تفاقم، لهذا السبب نحن نعارض الآن هذا النوع من الحوار، والآن نحن بحاجة إلى انتخابات نزيهة لإعادة الديمقراطية في فنزويلا".

هذا وناقش ​مجلس الأمن​ أمس الأوضاع في فنزويلا، عقب تصاعد الاحتجاجات، وتهديد عدد من الدول الأوروبية و​الولايات المتحدة الأميركية​ الرئيس الحالي ​نيكولاس مادورو​، إما الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 8 أيام، أو الاعتراف بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا للبلاد.