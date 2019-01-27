الرئاسة الفلسطينية حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني

دانت الرئاسة الفلسطينية "تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، محملة إياها "المسؤولية الكاملة"، داعيةً حركة "حماس" إلى "تصعيد المواجهة ضد الاحتلال في الضفة الغربية"، مشيرةً إلى أن "هذه الجرائم والقتل الذي تسبب باستشهاد رياض محمد حماد شماسنة في القدس وأيمن حامد من سلواد وإيهاب عابد من غزة إضافة للشهيد حمدي النعسان يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد".
وحملت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد"، معتبرة أنه "سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها"، داعيةً المجتمع الدولي بـ"ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا".
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