الرئاسة الفلسطينية حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني

دانت ​الرئاسة الفلسطينية​ "تصعيد إسرائيل ضد ​الشعب الفلسطيني​"، محملة إياها "المسؤولية الكاملة"، داعيةً حركة "حماس" إلى "تصعيد المواجهة ضد الاحتلال في ​الضفة الغربية​"، مشيرةً إلى أن "هذه الجرائم والقتل الذي تسبب باستشهاد رياض محمد حماد شماسنة في ​القدس​ وأيمن حامد من سلواد وإيهاب عابد من غزة إضافة للشهيد حمدي النعسان يؤكد مجددا أن ​الحكومة الإسرائيلية​ ماضية في ​سياسة​ التصعيد".

وحملت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد"، معتبرة أنه "سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ بـ"ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا".