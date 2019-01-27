ظريف وجاويش اوغلو بحثا هاتفيا قضايا المنطقة واحدث التطورات في فنزويلا

بحث وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو قضايا المنطقة واحدث التطورات في ​فنزويلا​. وكانت ​الخارجية الإيرانية​ قد اعلنت رفضها التدخل الأميركي غير المشروع في شؤون ​فنزويلا​.

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