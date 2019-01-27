المبعوث الأميركي خليل زاد: احراز تقدم كبير في المفاوضات مع طالبان

أعلن المبعوث الأميركي في المحادثات مع ​حركة طالبان​ الأفغانية زلماي خليل زاد إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الطويلة المستمرة في ​أفغانستان​.

واوضح ان "الاجتماعات التي جرت في قطر كانت مثمرة أكثر مما كانت في السابق. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية". وأضاف "سنبني على الزخم ونستأنف المحادثات قريبا. لا يزال لدينا عدد من القضايا التي يجب أن نعمل عليها".

وأكد انه "لن يتم الاتفاق على شيء إلا إذا تم الاتفاق على كل شيء. وكل شيء يجب أن يشتمل على حوار بين الأفغان ووقف ​إطلاق نار​ شامل".