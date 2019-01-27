"رويترز": افتتاح مطار دولي جديد في مصر

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن "مصر افتتحت مطارا دوليا جديدا على مشارف العاصمة لفترة تجريبية أولية، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط على المطار الرئيسي بالقاهرة ودعم السياحة"، موضحةً أنه "من المتوقع أن يتعامل مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الواقع قرب أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع 30 رحلة اعتبارا من مطلع فبراير شباط خلال فترة تجريبية".
وأوضحت أنه "يأتي المشروع، الذي يكلف 17 مليون دولار، في إطار خطة لوزارة السياحة لتحسين سبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في عام 2020".
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