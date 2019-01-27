"رويترز": افتتاح مطار دولي جديد في مصر

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن "مصر افتتحت مطارا دوليا جديدا على مشارف العاصمة لفترة تجريبية أولية، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط على المطار الرئيسي ب​القاهرة​ ودعم السياحة"، موضحةً أنه "من المتوقع أن يتعامل مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الواقع قرب أهرام ​الجيزة​ و​المتحف المصري​ الكبير، مع 30 رحلة اعتبارا من مطلع فبراير شباط خلال فترة تجريبية".

وأوضحت أنه "يأتي المشروع، الذي يكلف 17 مليون ​دولار​، في إطار خطة ل​وزارة السياحة​ لتحسين سبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات ​البحر الأحمر​ ك​شرم الشيخ​ و​الغردقة​. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في عام 2020".