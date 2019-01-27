غوايدو: للتحقق من المعلومات بشأن قرار الملحق العسكري لفنزويلا بواشنطن

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا ل​فنزويلا​، ضرورة التحقق من المعلومات بشأن قرار الملحق العسكري في سفارة بلاده ب​واشنطن​، قطع العلاقات مع حكومة ​نيكولاس مادورو​.

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تمكنت من رؤية الرسالة التي بعث بها العقيد خوسيه لويس سيلفا، الملحق العسكري للسفارة الفنزويلية في واشنطن، وأحطت علما بها". وأضاف، "قبل ذلك، نرحب به وبكل من يريد الوقوف إلى جانب ​الدستور​ وإرادة الشعب الفنزويلي. بما أننا مؤسسة شرعية ومسؤولة، فإننا نعمل على التحقق من جميع المعلومات".