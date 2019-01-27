علقت وزارة الخارجية الفنزويلية على طرد الدبلوماسيين الأميركيين، مشيرةً إلى أن "الدبلوماسيين المتبقيين بإمكانهم البقاء في السفارة الأميركية في كاراكاس"، لافتةً إلى "إنها تتفاوض حالياً على فتح مكتب للمصالح الأميركية في فنزويلا وستسمح لموظفي السفارة الأميركية بالبقاء في البلاد أثناء إجراء المحادثات".
ولفتت إلى أن "المحادثات ستستمر بحد أقصى 30 يوماً، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيضطر موظفو السفارة إلى مغادرة البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فنزويلا: كان بامكان الدبلوماسيين الاميركيين البقاء بسفارتهم بكاراكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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