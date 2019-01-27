أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن "مفاوضون أميركيون وافقوا على مسودة اتفاق سلام ينص على انسحاب ​القوات​ الأجنبية من ​أفغانستان​ في غضون 18 شهرا"، مشيرةً إلى أن "المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا وإنه سيتم استئنافها قريبا".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان خلال 18 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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