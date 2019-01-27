أعلن قائد شرطة ​الفلبين​ أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 48 آخرين في انفجارين خارج كاتدرائية للكنيسة الكاثوليكية في جزيرة بجنوب البلاد حيث ينشط متشددون. وأضاف المسؤولون إن القنبلة الأولى انفجرت في كاتدرائية جولو أو بالقرب منها خلال قداس الأحد، وتلاها انفجار ثان خارج المجمع بينما كانت القوات الحكومية ترد على الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 19 شخصا واصابة آخرين بانفجارين منفصلين في كاتدرائية بالفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.