طالب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ميلادينوف​، ​إسرائيل​ بـ"محاسبة المستوطنين، على خلفية ​العنف​ الذي وقع في بلدة المغير، وسط ​الضفة الغربية​"، واصفا ما جرى بالبلدة بـ"الصادم وغير المقبول"، لافتاً إلى أنه "يجب على الجميع إدانة العنف والوقوف في وجه الإرهاب".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي يطالب بمحاسبة المستوطنين جراء العنف ببلدة المغير بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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