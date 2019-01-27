زلزال بقوة 6.2 درجة في أرخبيل فيجي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن ​زلزال​ا بقوة 6.2 درجة وقع، في أرخبيل فيجي، موضحة انمركز الزلزال حدث على بعد على بعد 436 كيلومترا من عاصمة فيجي، سوفا، وعلى عمق 579 كيلومترا.

وأشار مركز التحذير من أمواج ​تسونامي​ في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.