أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع، في أرخبيل فيجي، موضحة انمركز الزلزال حدث على بعد على بعد 436 كيلومترا من عاصمة فيجي، سوفا، وعلى عمق 579 كيلومترا.
وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 درجة في أرخبيل فيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.