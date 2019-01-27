المسيح والفرصة الثانية

لطالما شاهدنا افلاما وسمعنا اخبارا عن اناس وصلوا الى حافة الموت وعادوا، فيقال انهم حظوا بفرصة ثانية.
انها لحظات مهمة دون شك، ولكن يغيب عن بالنا ان الله يعطينا كل يوم فرصة ثانية من خلال الروح القدس الذي يعمل في الكنيسة بحيوية.
لا حاجة للوصول الى الموت كي نحظى بفرصة ثانية، فروح الله جاهز دائما لاعطائنا هذه الفرصة، اذا رغبنا.
ولادة جديدة تنتظرنا كل يوم، فهل من يطلبها؟.
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